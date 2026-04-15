Sistema digital facilita notificação de casos e fortalece combate à esporotricose no município - Foto: Ilustração

Sistema digital facilita notificação de casos e fortalece combate à esporotricose no municípioFoto: Ilustração

Publicado 15/04/2026 10:47

Rio das Ostras - A vigilância em saúde de Rio das Ostras ganhou um reforço digital para enfrentar uma doença que preocupa tutores de animais e profissionais da área. A cidade passou a contar com um sistema online que permite a notificação rápida de casos suspeitos de esporotricose, ampliando o monitoramento e a resposta das equipes de saúde.

A ferramenta, chamada “Investigação de Esporotricose”, foi desenvolvida para uso de médicos veterinários e funciona por meio do aplicativo Colab. A proposta é dar mais agilidade ao registro das ocorrências e melhorar o controle da doença no município.

Considerada uma micose zoonótica, a esporotricose é causada por fungos do gênero Sporothrix e atinge principalmente gatos, podendo ser transmitida aos humanos. Os sinais mais comuns incluem feridas na pele, que evoluem lentamente e podem se tornar lesões mais graves se não tratadas.

A notificação passou a ser obrigatória no Estado do Rio desde julho de 2025, o que reforça a importância do novo sistema. Com o envio das informações em tempo real, a Vigilância consegue identificar áreas de maior risco e agir de forma mais eficiente.

Além da tecnologia, a orientação segue sendo essencial. Especialistas alertam que tutores devem observar qualquer alteração na pele dos animais e buscar atendimento veterinário o quanto antes. O diagnóstico precoce evita complicações e reduz o risco de transmissão.

O aplicativo utilizado para as notificações está disponível gratuitamente para celulares, e o acesso exige apenas um cadastro simples. A expectativa é que a adesão dos profissionais contribua para manter a doença sob controle na cidade.