Capacitação reuniu artesãos em busca de mais visibilidade e renda por meio das redes digitais - Foto: Divulgação

Capacitação reuniu artesãos em busca de mais visibilidade e renda por meio das redes digitaisFoto: Divulgação

Publicado 14/04/2026 14:12

Rio das Ostras - Artesãos de Rio das Ostras deram um passo importante rumo à modernização dos seus negócios ao participarem de uma oficina gratuita de marketing digital realizada nesta segunda-feira, 13. A iniciativa reuniu profissionais locais interessados em aprender novas estratégias para divulgar produtos e aumentar as vendas.

A capacitação foi promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em parceria com o Sebrae Regional Lagos, com foco na valorização do artesanato e no fortalecimento da economia criativa. Durante o encontro, os participantes tiveram acesso a orientações práticas sobre o uso de ferramentas digitais, criação de conteúdo e planejamento de ações simples para conquistar novos clientes.

O conteúdo foi apresentado de forma acessível, com exemplos voltados à realidade dos pequenos empreendedores. A proposta buscou mostrar como a presença nas redes sociais e plataformas online pode ampliar o alcance dos produtos, conectando artesãos tanto com moradores quanto com turistas.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pablo Kling, a qualificação é fundamental para impulsionar o setor. Ele destacou que o artesanato representa a identidade cultural da cidade e tem papel importante na atração de visitantes, além de gerar renda para diversas famílias.

A ação reforça o investimento na formação de profissionais locais e evidencia o potencial do artesanato como ferramenta de desenvolvimento econômico, aliando tradição e inovação.