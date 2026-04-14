Capacitação reuniu artesãos em busca de mais visibilidade e renda por meio das redes digitaisFoto: Divulgação
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