Drogas e dinheiro foram apreendidos após ação da PM no bairro Nova Esperança - Foto: Divulgação

Drogas e dinheiro foram apreendidos após ação da PM no bairro Nova EsperançaFoto: Divulgação

Publicado 14/04/2026 11:32

Rio das Ostras - Um homem foi preso por tráfico de drogas nesta segunda-feira, dia 13, no bairro Nova Esperança, em Rio das Ostras, após uma denúncia anônima indicar a atuação de venda de entorpecentes na região. A informação levou policiais do 32º BPM até o local apontado.

Ao perceber a aproximação da equipe, o suspeito tentou fugir e se escondeu em uma residência, mas foi localizado e detido em seguida. Durante as buscas, os agentes encontraram drogas escondidas em um bueiro, estratégia que, segundo a polícia, era utilizada para dificultar a ação policial.

Na ocorrência, foram apreendidas porções de maconha, cocaína e crack, além de dinheiro. O material foi recolhido e encaminhado junto com o suspeito para a 128ª Delegacia de Polícia.

De acordo com a polícia, o homem possui duas anotações criminais anteriores por tráfico e crimes relacionados. Ele permaneceu preso e vai responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O caso segue sob investigação na unidade policial.