Drogas e dinheiro foram apreendidos após ação da PM no bairro Nova EsperançaFoto: Divulgação
Suspeito tenta fugir, mas acaba preso com drogas escondidas em bueiro em Rio das Ostras
Denúncia anônima leva polícia a ponto de tráfico no Nova Esperança
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