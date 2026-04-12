Alunas aprendem técnicas de costura criativa e transformam peças usadas em novos produtos - Foto: Divulgação

Alunas aprendem técnicas de costura criativa e transformam peças usadas em novos produtosFoto: Divulgação

Publicado 12/04/2026 10:14

Rio das Ostras - O curso de Costura Criativa e Moda Sustentável movimenta a rotina de moradores em Rio das Ostras com aulas práticas, troca de experiências e possibilidade de geração de renda. A iniciativa integra o Edital Bastidores da Fundação Rio das Ostras, no segmento Figurino, e aposta no reaproveitamento de tecidos como ferramenta de inclusão produtiva.

As aulas acontecem às quartas-feiras, em dois horários, das 14h às 16h na Casa de Cultura Dr. Bento Costa Júnior, no Centro, e das 18h às 20h na Escola Municipal Fazenda Reunidas Atlântica. A formação é conduzida pela artista Cláudia Falcão, que apresenta noções básicas de costura, customização, desenvolvimento de peças para venda e conceitos ligados à moda sustentável.

Além da prática, o curso inclui palestras sobre temas como precificação, sustentabilidade e gestão, ampliando o conhecimento das participantes. A proposta também prevê a exposição dos trabalhos em eventos da cidade, com foco na comercialização das peças produzidas.

Entre as alunas, o aprendizado vai além da técnica. Moradoras de Unamar, Antônia Maria de Mesquita Doutor, de 72 anos, e Dalva Lopes Melo, de 69, destacam a descoberta de novas habilidades e o convívio social. Segundo elas, peças que seriam descartadas ganham nova utilidade e valor.

A sustentabilidade também atrai participantes como Juliana Carvalho, de 49 anos, que aponta a reutilização de materiais como um diferencial do curso. Já Carol Carvalho, de 31, ressalta a troca de ideias e o trabalho coletivo como pontos fortes das aulas, que incentivam a criatividade e a produção conjunta.

As inscrições seguem abertas e podem ser feitas pelo WhatsApp (22) 99608-0418.