Sessão solene lota plenário e marca entrega de títulos a personalidades de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Sessão solene lota plenário e marca entrega de títulos a personalidades de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 12/04/2026 10:14

Rio das Ostras - A Câmara Municipal de Rio das Ostras promoveu, na sexta-feira, dia 10, uma sessão solene em comemoração ao aniversário do município. O plenário ficou lotado com a presença de autoridades, familiares e convidados que acompanharam a entrega dos títulos de Cidadão Riostrense e Mérito Municipal a 30 homenageados.

A cerimônia reuniu representantes de diferentes setores, como política, segurança pública, saúde e empresariado. Entre os agraciados estavam a empresária Jeannie Mayr Reis de Oliveira, o tenente-coronel Márcio Ferreira Rodrigues de Freitas, o médico e secretário de Saúde de Macaé, Lucas Dias Rodrigues, e a presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio das Ostras, Patrícia Valverde.

Também foram reconhecidos empresários, profissionais liberais e moradores que contribuem para o desenvolvimento do município, com destaque para a atuação em diversas áreas que impactam diretamente a população.

Durante a abertura da solenidade, o prefeito Carlos Augusto Balthazar abordou os desafios enfrentados pela cidade ao longo dos anos e destacou a necessidade de investimentos em educação e geração de oportunidades no mercado de trabalho.

Além do chefe do Executivo, participaram do evento o secretário de Segurança Pública, Carlos Menegasi, o secretário de Comunicação, André Cabral, a secretária de Educação, Esporte e Lazer, Marcele Raquel de Mattos, e o secretário de Transporte, Alexandre Pitombo, entre outras autoridades.