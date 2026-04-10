Drogas já fracionadas para venda foram apreendidas pela PM durante ação no bairro - Foto: Divulgação

Drogas já fracionadas para venda foram apreendidas pela PM durante ação no bairroFoto: Divulgação

Publicado 10/04/2026 10:57

Rio das Ostras - Uma informação passada por moradores mudou o rumo de uma operação policial e terminou com a apreensão de drogas prontas para comercialização em Rio das Ostras. A ação aconteceu na quinta-feira (9), no bairro Nova Aliança e revelou um ponto usado como esconderijo pelo tráfico.

Policiais do 32º Batalhão foram até o local após receberem denúncia anônima sobre a movimentação suspeita. A área indicada foi vasculhada e, durante as buscas, os agentes localizaram uma mochila abandonada, usada para armazenar os entorpecentes.

Dentro do material, foram encontradas porções de maconha, crack e cocaína, todas já separadas e embaladas para venda. A forma de acondicionamento indica que o conteúdo estava pronto para distribuição, reforçando a suspeita de atuação do tráfico na região.

Apesar da apreensão significativa, nenhum suspeito foi encontrado no momento da ação. A hipótese é de que os responsáveis tenham deixado o local antes da chegada da equipe policial.

Todo o material foi recolhido e encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia Civil de Rio das Ostras, onde o caso foi registrado. A investigação segue para identificar os envolvidos e a origem das drogas.

A ocorrência evidencia a importância da participação da população no combate ao crime. Informações repassadas de forma anônima têm ajudado a polícia a localizar pontos estratégicos utilizados pelo tráfico, reduzindo a circulação de drogas nos bairros.