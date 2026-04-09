Jovem atleta leva o nome de Rio das Ostras para competição internacional e reforça força do esporte local - Foto: Divulgação

Jovem atleta leva o nome de Rio das Ostras para competição internacional e reforça força do esporte localFoto: Divulgação

Publicado 09/04/2026 10:49

Rio das Ostras - Manuella Giacomassi já tem destino certo e um novo desafio pela frente: representar o Brasil em uma das principais competições juvenis do continente. Aos 17 anos, a atleta de Rio das Ostras conquistou vaga nos Jogos Sul-Americanos da Juventude, que acontecem no Panamá, entre os dias 12 e 25 deste mês.

A convocação coloca a jovem entre os principais nomes da nova geração do bodyboard. Selecionada pelo Comitê Olímpico do Brasil em conjunto com a Confederação Brasileira de Surf, Manuella chega à competição como a única representante do estado do Rio de Janeiro, carregando no currículo resultados expressivos e consistentes.

A trajetória da atleta não começou agora. Integrante de um projeto esportivo local, ela construiu seu caminho com disciplina e resultados dentro e fora d’água. Hoje, ostenta o título de campeã brasileira sub-18 e ainda soma o vice-campeonato nacional na categoria Open, competindo com atletas mais experientes.

O ano de 2026 já mostrou que o momento é especial. Manuella venceu a etapa do Ceará do Circuito Brasileiro na categoria Open e garantiu também o segundo lugar na sub-18, consolidando sua presença entre as principais competidoras do país.

A vaga internacional representa mais que uma conquista individual. O resultado projeta Rio das Ostras no cenário esportivo e mostra como o incentivo à base pode transformar talentos em realidade. Para a atleta, é a chance de ganhar experiência, medir forças com competidores de outros países e seguir construindo uma carreira promissora.

Com prancha, foco e determinação, Manuella agora carrega um novo peso: o de representar o Brasil. E, junto com ele, leva também o orgulho de uma cidade que começa a ver seus talentos ganharem o mundo.