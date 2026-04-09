Encontro reuniu técnicos e moradores para discutir soluções e traçar caminhos para o saneamentoFoto: Divulgação
Planejamento do futuro entra em pauta e saneamento ganha força em Rio das Ostras
Diagnóstico técnico reúne especialistas e população para definir prioridades em água, esgoto e drenagem
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Prefeito Marcelo Magno e vice-prefeito, Diego Silveira, destacam organização, público recorde e melhorias estruturais
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