Encontro reuniu técnicos e moradores para discutir soluções e traçar caminhos para o saneamento - Foto: Divulgação

Encontro reuniu técnicos e moradores para discutir soluções e traçar caminhos para o saneamentoFoto: Divulgação

Publicado 09/04/2026 10:48

Rio das Ostras - O futuro do saneamento em Rio das Ostras começou a ganhar forma com a consolidação de um diagnóstico que vai orientar investimentos e ações na cidade. Representantes do poder público, técnicos e membros da sociedade civil se reuniram durante dois dias para discutir os principais desafios e caminhos do setor.

O encontro marcou uma etapa decisiva na construção do Plano Municipal de Saneamento Básico. Durante as discussões, foram apresentados dados técnicos que ajudam a entender a realidade do município nos quatro eixos essenciais: abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana.

A análise foi conduzida pela empresa HidroBR, contratada pelo Consórcio Intermunicipal Lagos São João, com participação de especialistas ligados ao Comitê de Bacias Hidrográficas dos rios Macaé e das Ostras. O material reúne levantamentos detalhados e vistorias técnicas realizadas ao longo dos últimos meses.

O presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Maycon Prata, destacou a importância da participação coletiva nesse processo. “O plano será fundamental para orientar investimentos e definir prioridades. A construção conjunta garante que as decisões atendam às reais necessidades da população”, afirmou.

A proposta do plano é estabelecer diretrizes claras para ampliar e qualificar os serviços, com foco na universalização do acesso e na melhoria da qualidade de vida. Além disso, o documento também projeta cenários futuros, permitindo planejamento mais eficiente e sustentável.

A etapa concluída agora serve de base para a elaboração do diagnóstico final, que vai consolidar informações e indicar soluções práticas para o município. A expectativa é que o plano funcione como um guia estratégico para o desenvolvimento urbano e ambiental nos próximos anos.