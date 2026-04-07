Crianças da rede municipal participam de atividades que estimulam leitura e escrita desde os primeiros anos - Foto: Divulgação

Crianças da rede municipal participam de atividades que estimulam leitura e escrita desde os primeiros anosFoto: Divulgação

Publicado 07/04/2026 13:04

Rio das Ostras - Os estudantes da rede municipal de Rio das Ostras alcançaram um resultado que chama atenção no cenário educacional fluminense. O município superou a meta prevista de alfabetização e chegou a 73% dos alunos com habilidades consolidadas de leitura e escrita no ano letivo de 2025.

O desempenho foi medido pela Avalia RJ, ferramenta que analisa o nível de aprendizagem dos estudantes e orienta políticas públicas na área da educação. A meta local era de 70%, o que reforça o avanço registrado.

O resultado posiciona a cidade como uma das referências na Região Litorânea, com o segundo melhor índice, além de superar a projeção estadual, que previa alcançar 61% de estudantes alfabetizados.

O desempenho também consolida o reconhecimento obtido com o Selo Ouro do Compromisso com a Alfabetização, entregue pelo Ministério da Educação em cerimônia realizada em Brasília. A conquista colocou o município entre milhares de redes de ensino avaliadas em todo o país.

Segundo a Secretaria de Educação, o avanço é resultado de um trabalho contínuo nas escolas, com foco nos anos iniciais, fase considerada decisiva para o desenvolvimento das habilidades básicas. O investimento em planejamento pedagógico, acompanhamento dos alunos e formação de professores aparece como um dos pilares desse crescimento.

A secretária de Educação, Marcele Raquel, destacou o papel das equipes escolares. “Esse resultado é construído dentro das salas de aula, com dedicação e compromisso de professores, diretores e todos os profissionais que atuam na base da educação. Cada avanço representa uma criança com mais oportunidades no futuro”, afirmou.

O símbolo do reconhecimento nacional passou a circular pelas unidades escolares, como forma de valorizar o esforço coletivo e incentivar a continuidade das ações. Para a rede municipal, o desafio agora é manter o ritmo e ampliar ainda mais o acesso à alfabetização de qualidade.