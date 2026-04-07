Times entram em campo na abertura do Campeonato Riostrense e prometem jogos disputadosFoto: Divulgação
Bola vai rolar e várzea ganha voz com início do Campeonato Riostrense
Competição reúne 16 equipes e movimenta os campos da cidade até junho
Alunos avançam na alfabetização e colocam Rio das Ostras entre os destaques do estado
Município supera meta prevista e alcança 73% de estudantes alfabetizados na rede pública
Artesãos de Rio das Ostras ganham espaço em feira estadual e levam identidade local para o Rio
Cidade aposta na economia criativa e leva talentos para evento que reúne cultura, negócios e capacitação
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Festa de 34 anos de Rio das Ostras mistura samba, sertanejo e turismo em três dias de programação
Shows gratuitos e ações voltadas ao setor turístico movimentam a cidade entre os dias 10 e 12 de abril
Corrida movimenta Lagoa de Iriry e reúne mais de mil atletas em Rio das Ostras
Ostras Summer entra na programação de aniversário da cidade com esporte, solidariedade e música
Elói Ramalho mantém fidelidade ao Solidariedade e mira disputa federal
Vereador de Araruama aposta em estabilidade partidária e conta com apoio da executiva nacional para 2026
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