Times entram em campo na abertura do Campeonato Riostrense e prometem jogos disputados - Foto: Divulgação

Times entram em campo na abertura do Campeonato Riostrense e prometem jogos disputadosFoto: Divulgação

Publicado 07/04/2026 13:04

Rio das Ostras - Os jogadores amadores de Rio das Ostras voltam a ocupar os gramados e reacendem a paixão pelo futebol raiz com o início do Campeonato Riostrense. A competição começa no domingo, 12 de abril, e reúne 16 equipes em busca do título.

A primeira rodada acontece a partir das 9h em dois pontos tradicionais da cidade: o Estádio Municipal Emília Rosa Guimarães, no Jardim Mariléa, e o Centro de Treinamento Gilson Zarour, no Jardim Campomar. A expectativa é de arquibancadas cheias e clima de rivalidade saudável entre os times.

A disputa segue até o dia 14 de junho, com jogos sempre aos domingos, nos horários de 9h e 11h. Entre as equipes participantes estão Nova Esperança, Liberdade, Serramar, Flamengo R.O, União Âncora, Mar do Norte, União Recanto, Galáticos, Veterostras, Litoral, Operário, Cruzeiro, Avante, Inter Casagrande, União Nova Cidade e Cantagalo.

Mais do que uma competição, o campeonato representa um ponto de encontro para atletas e torcedores, além de fortalecer o esporte local. Nos bairros, o futebol amador mantém viva a tradição e cria oportunidades para novos talentos.

Organizado pela Liga de Esportes de Rio das Ostras, o torneio conta com apoio institucional e patrocínio de empresas da região, o que ajuda a garantir estrutura e continuidade à competição.

Para quem acompanha de perto, o campeonato é também uma forma de lazer e identidade. Dentro de campo, a disputa promete equilíbrio. Fora dele, a torcida transforma cada rodada em um verdadeiro evento.