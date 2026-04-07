Atletas se concentram na Lagoa de Iriry para largada da Ostras Summer em clima de celebração e saúde - Foto: Douglas Smmithy

Atletas se concentram na Lagoa de Iriry para largada da Ostras Summer em clima de celebração e saúdeFoto: Douglas Smmithy

Publicado 07/04/2026 13:03

Rio das Ostras - Os corredores de Rio das Ostras já contam as horas para tomar conta da Lagoa de Iriry em uma manhã que promete energia, superação e integração. A cidade recebe, neste domingo, 12 de abril, a corrida Ostras Summer, evento que passa a integrar as comemorações pelos 34 anos do município.

A prova começa às 7h e deve reunir cerca de 1.200 participantes nas modalidades caminhada, 5 km e 10 km. O percurso à beira da lagoa oferece cenário privilegiado e clima favorável para quem busca desempenho ou apenas qualidade de vida.

Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada recebem medalha de participação. Já os melhores colocados nas provas principais garantem troféus e premiações por categoria, incluindo divisão por faixa etária, o que amplia as chances de reconhecimento entre os competidores.

Além do esporte, a iniciativa também aposta na solidariedade. Durante a retirada dos kits, marcada para o sábado, os inscritos são convidados a doar um quilo de alimento não perecível. As doações serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

O evento vai além da competição. Após a corrida, o público poderá acompanhar show da cantora Marah, criando um ambiente de lazer para atletas e visitantes. A estrutura contará ainda com praça de alimentação, transformando a manhã esportiva em um programa completo para toda a família.

Organizada por associação esportiva com apoio institucional e incentivo estadual, a corrida reforça o papel do esporte como ferramenta de inclusão, saúde e desenvolvimento social, além de impulsionar o turismo local durante o período festivo.