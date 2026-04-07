Atletas se concentram na Lagoa de Iriry para largada da Ostras Summer em clima de celebração e saúdeFoto: Douglas Smmithy
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