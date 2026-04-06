Educadores participam de formação que busca aprimorar orientação pedagógica nas unidades escolaresFoto: Divulgação
Profissionais da educação se unem para fortalecer práticas pedagógicas em Rio das Ostras
Curso reúne equipes técnicas e aposta em formação contínua para melhorar o dia a dia nas escolas
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