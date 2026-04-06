Educadores participam de formação que busca aprimorar orientação pedagógica nas unidades escolares - Foto: Divulgação

Educadores participam de formação que busca aprimorar orientação pedagógica nas unidades escolaresFoto: Divulgação

Publicado 06/04/2026 14:07

Rio das Ostras - A qualificação dos bastidores da educação ganhou destaque em Rio das Ostras com o início de um curso voltado a quem organiza, orienta e acompanha o trabalho nas escolas. Equipes pedagógicas participaram dos primeiros encontros da formação “Formar e Multiplicar: construindo práticas de orientação na escola”, com foco em aprimorar estratégias e fortalecer a atuação profissional.

A iniciativa reuniu orientadores pedagógicos, orientadores educacionais e supervisores de ensino em um espaço de troca de experiências e atualização. O objetivo é tornar o trabalho nas unidades mais eficiente, com práticas alinhadas às necessidades reais dos alunos e da comunidade escolar.

Durante o curso, os participantes aprofundam o uso dos dados do Censo Escolar como ferramenta de planejamento, além de discutir a construção e aplicação do Projeto Político-Pedagógico, documento que norteia as ações dentro das escolas. A formação também aborda estratégias de acolhimento e mediação, pontos considerados essenciais para um ambiente escolar mais humano e inclusivo.

A programação prevê novos encontros ao longo dos próximos meses, ampliando a carga horária e consolidando o aprendizado. A proposta é que os profissionais atuem como multiplicadores, levando o conhecimento adquirido para suas unidades e impactando diretamente a qualidade do ensino.