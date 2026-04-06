Suspeitos tentaram fugir, mas foram capturados durante ação da Polícia Militar no Palmital - Foto: Reprodução

Suspeitos tentaram fugir, mas foram capturados durante ação da Polícia Militar no Palmital Foto: Reprodução

Publicado 06/04/2026 13:47

Rio das Ostras - Uma movimentação suspeita chamou a atenção da polícia e terminou com a desarticulação de um ponto de tráfico em Rio das Ostras. A ação da Polícia Militar resultou na prisão de dois homens e na apreensão de três adolescentes na última sexta-feira, no bairro Palmital.

Policiais do 32º BPM realizavam patrulhamento quando identificaram um grupo em atitude considerada incomum nas proximidades de um terreno baldio. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir e se misturar a pessoas que estavam em comércios da região, mas foram alcançados em poucos minutos.

Durante a abordagem, um dos detidos admitiu participação na venda de drogas e indicou onde o material estava escondido. Os agentes fizeram buscas no terreno e localizaram entorpecentes prontos para comercialização. A quantidade não foi informada.

Todos os envolvidos foram levados para a 128ª Delegacia de Polícia Civil. Os dois adultos permaneceram presos, enquanto os adolescentes ficaram apreendidos e à disposição da Justiça.

A ação reforça o trabalho de rotina da polícia no combate ao tráfico e evidencia a presença constante das forças de segurança em áreas com maior incidência de crimes.