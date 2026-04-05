Telas retratam cenários antigos e cotidianos que ajudam a contar a história de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Telas retratam cenários antigos e cotidianos que ajudam a contar a história de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 05/04/2026 11:16

Rio das Ostras - A arte entra em cena como guardiã da memória e convida o público a revisitar o passado de Rio das Ostras por meio de cores, traços e histórias que resistem ao tempo. A partir do dia 7 de abril, a Casa de Cultura Bento Costa Júnior recebe a exposição “Rio das Ostras: Pinceladas do Tempo”, assinada pelo artista plástico Márcio Medeiros, em celebração aos 34 anos do município.

A mostra reúne obras que retratam paisagens, costumes e cenas do cotidiano, construídas a partir de pesquisas com moradores antigos. Com estilo impressionista, o artista busca captar momentos simples, mas carregados de significado, transformando lembranças em imagens que dialogam com diferentes gerações.

Natural de Casimiro de Abreu, Márcio Medeiros iniciou sua trajetória ainda na infância, quando encontrou na pintura uma forma de expressão e refúgio. Ao longo dos anos, participou de exposições em diversas cidades e construiu uma carreira marcada pela valorização das raízes culturais e das histórias locais.

As telas apresentadas na exposição refletem esse percurso. Cada obra carrega fragmentos de vivências, do trabalho no campo às transformações urbanas, revelando uma conexão profunda entre o artista e o território. A proposta vai além da contemplação estética e propõe um mergulho na identidade da cidade.

A exposição fica em cartaz durante todo o mês de abril, com visitação gratuita de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 13h às 17h, na Casa de Cultura, localizada no Centro.