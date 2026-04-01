Novos equipamentos chegam às unidades e elevam o padrão do atendimento odontológico na rede pública - Foto: Divulgação

Novos equipamentos chegam às unidades e elevam o padrão do atendimento odontológico na rede públicaFoto: Divulgação

Publicado 01/04/2026 18:57

Rio das Ostras - A rede pública de saúde de Rio das Ostras deu um salto de qualidade no atendimento odontológico com a chegada de novos equipamentos que começam a transformar a rotina nos consultórios. A modernização atinge diretamente quem depende do serviço, com mais conforto, segurança e rapidez nos procedimentos.

A Secretaria de Saúde adquiriu 30 cadeiras odontológicas, 15 autoclaves para esterilização, 24 compressores e equipamentos de tecnologia avançada, como fotopolimerizadores, que garantem maior precisão nas restaurações. A iniciativa marca uma nova fase após a reorganização do setor, que já havia reduzido filas e retomado atendimentos antes comprometidos.

Segundo a pasta, a estrutura anterior enfrentava limitações, com equipamentos antigos e falta de insumos. A reestruturação permitiu reabrir consultórios, normalizar o fluxo de atendimentos e avançar em áreas especializadas.

Os reflexos já aparecem nos números. Em 2025, a rede registrou queda significativa nas filas de procedimentos como tratamento de canal, além de avanços em especialidades como endodontia, ortodontia, periodontia, odontopediatria e atendimento a pacientes com necessidades especiais.

O coordenador de Saúde Bucal destacou que o trabalho das equipes foi essencial para reorganizar o serviço e recuperar a capacidade de atendimento. A expectativa agora é ampliar ainda mais a oferta, com a expansão do Centro de Especialidades Odontológicas e o fortalecimento das unidades de atenção básica.

A população também deve ser beneficiada com novos investimentos em andamento, como a aquisição de raio-x panorâmico e outros equipamentos que estão em fase de licitação.

A modernização reforça o compromisso com um atendimento mais eficiente e humanizado, aproximando o serviço da realidade que o paciente espera ao buscar cuidado na rede pública.