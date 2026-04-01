Autoridades discutem novas estratégias para reforçar a segurança em Rio das Ostras - Foto: Reprodução

Autoridades discutem novas estratégias para reforçar a segurança em Rio das OstrasFoto: Reprodução

Publicado 01/04/2026 18:57

Rio das Ostras - O reforço na segurança pública entrou na agenda de autoridades em Rio das Ostras com a visita do novo comandante do 32º BPM, Márcio Rodrigues, que participou de uma reunião estratégica para discutir ações no município. O encontro marcou o início de um alinhamento direto entre a Polícia Militar e a gestão local.

A conversa reuniu o secretário de Segurança Pública, Carlos Menegasi, o comandante da 3ª Companhia, major Magno Bicho, e representantes da Guarda Municipal. O objetivo foi definir prioridades, integrar forças e ampliar a eficiência das operações de prevenção e combate ao crime.

Durante a reunião, a parceria entre o município e o Governo do Estado foi destacada como um dos pilares para o avanço das ações de segurança. Entre os pontos abordados, estão o aumento do efetivo policial e a presença de programas de policiamento ostensivo, que vêm fortalecendo a sensação de segurança na cidade.

Responsável pelo policiamento em cidades como Macaé, Casimiro de Abreu, Quissamã, Conceição de Macabu e Carapebus, o 32º BPM atua diretamente no enfrentamento à criminalidade e na proteção da população em toda a região.

A chegada do novo comando representa uma expectativa de continuidade e aprimoramento das estratégias, com foco na integração entre instituições e resposta mais rápida às demandas da população.

O encontro reforça a importância do diálogo constante entre os órgãos de segurança, garantindo planejamento conjunto e ações mais eficazes no dia a dia.