Autoridades discutem novas estratégias para reforçar a segurança em Rio das OstrasFoto: Reprodução
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Proposta foi apresentada pelo AquaRio ao prefeito Marcelo Magno (PL), ao vice Diego Silveira (MDB), ao presidente da Funtec Ambiental, Ronnie Plácido, e ao diretor do IEAPM, Fábio Kenji
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