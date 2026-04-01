Símbolo do prêmio percorre escolas e celebra dedicação de professores e alunos - Foto: Divulgação

Símbolo do prêmio percorre escolas e celebra dedicação de professores e alunosFoto: Divulgação

Publicado 01/04/2026 18:57

Rio das Ostras - A conquista de um prêmio nacional colocou Rio das Ostras no mapa da excelência educacional e levou orgulho para dentro das salas de aula. O município garantiu o Selo Nacional do Compromisso com a Alfabetização na categoria ouro, uma das maiores classificações do país, resultado direto do trabalho desenvolvido nas escolas da rede municipal.

O reconhecimento aconteceu em Brasília, no mês de março, reunindo representantes de diversas regiões. A cidade esteve entre os poucos municípios da região a alcançar o nível máximo da premiação, consolidando o desempenho dos estudantes nos primeiros anos de aprendizagem.

A conquista ganhou vida dentro das unidades escolares. O símbolo do selo passou a circular entre as 23 escolas que atuam diretamente no processo de alfabetização, reforçando o sentimento de pertencimento e valorização dos profissionais da educação. Professores, gestores e equipes pedagógicas participaram ativamente dessa construção, com foco no desenvolvimento da leitura e da escrita desde os primeiros anos.

De acordo com a Secretaria de Educação, o resultado reflete um esforço coletivo, baseado em planejamento pedagógico, acompanhamento contínuo e respeito ao ritmo de cada aluno. A atuação direta de professores do 1º e 2º anos foi apontada como essencial para o avanço dos indicadores educacionais.

No cenário estadual, Rio das Ostras integrou o grupo das 32 cidades do Rio de Janeiro que conquistaram o selo ouro. Em nível nacional, mais de duas mil redes de ensino foram premiadas, entre municipais e estaduais, dentro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, iniciativa do Ministério da Educação voltada à garantia do aprendizado na idade certa.

O reconhecimento reforça a importância da alfabetização como base para o futuro e evidencia o impacto de políticas públicas bem estruturadas. A conquista também abre caminho para novos avanços, mantendo o foco na qualidade do ensino e na transformação social por meio da educação.