Operação verificou condições dos veículos e reforçou a segurança no transporte urbano - Foto: Divulgação

Operação verificou condições dos veículos e reforçou a segurança no transporte urbanoFoto: Divulgação

Publicado 01/04/2026 18:57

Rio das Ostras - A fiscalização do transporte público ganhou força em Rio das Ostras e resultou na retirada de veículos que circulavam fora das condições adequadas. A ação, realizada nesta quarta-feira, atingiu pontos estratégicos da cidade e reforçou o controle sobre a qualidade do serviço oferecido à população.

Equipes da Secretaria de Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade Urbana atuaram no Centro e no bairro Jardim Miramar, incluindo a região próxima à base da Polícia Rodoviária, onde funciona o ponto final da linha que liga Jardim Miramar a Cantagalo. Durante a operação, quatro vans foram lacradas após apresentarem mau estado de conservação.

A avaliação técnica apontou falhas que comprometiam a segurança dos passageiros, o que levou à retirada imediata dos veículos de circulação. A medida busca evitar riscos e garantir que o transporte urbano funcione dentro dos padrões exigidos.

A fiscalização faz parte de uma rotina permanente do município, com foco nas linhas de maior movimento. O objetivo é assegurar viagens mais seguras, confortáveis e regulares para quem depende do transporte coletivo no dia a dia.

Novas ações já estão previstas para diferentes regiões da cidade, ampliando o monitoramento e fortalecendo o compromisso com a mobilidade urbana e o respeito ao usuário.

Operação verificou condições dos veículos e reforçou a segurança no transporte urbano Foto: Divulgação

