Espetáculo reúne artistas locais e promete envolver o público em uma experiência sensorial e emocionante - Foto: Divulgação

Espetáculo reúne artistas locais e promete envolver o público em uma experiência sensorial e emocionanteFoto: Divulgação

Publicado 03/04/2026 17:47

Rio das Ostras - A arte ganha vida e emoção em Rio das Ostras com um espetáculo que promete tocar o público do início ao fim. A cidade recebe nesta sexta-feira, dia 3, às 20h, a encenação “A Última Ceia”, que marca a tradicional apresentação da Paixão de Cristo na Concha Acústica da Praça José Pereira Câmara, no Centro.

O projeto traz uma proposta inovadora ao revisitar um dos momentos mais marcantes da história cristã. A narrativa parte de uma pausa simbólica durante a Santa Ceia, quando o tempo parece parar antes de Jesus partir o pão. A partir desse instante, os discípulos assumem o papel de narradores e conduzem o público por diferentes episódios da Paixão.

Com direção e concepção de Ritcheli Santana, o espetáculo aposta na mistura de linguagens artísticas. Teatro, audiovisual ao vivo, manipulação de objetos e participação do público se unem para criar uma experiência que transita entre o sagrado e o cotidiano, aproximando a história da realidade atual.

O elenco é formado por alunos do Centro de Formação Artística em Música, Dança e Teatro, reforçando o papel da cultura como ferramenta de aprendizado e valorização de talentos locais. A direção de produção é assinada por Julya Avila.

A apresentação também se destaca pelo cuidado com a inclusão. O público contará com intérprete de Libras, audiodescrição ao vivo e espaços reservados para pessoas com mobilidade reduzida, garantindo acesso democrático à cultura.

Com classificação livre e entrada gratuita, o espetáculo deve reunir moradores e visitantes em uma noite de reflexão, arte e conexão coletiva.