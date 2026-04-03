Espetáculo reúne artistas locais e promete envolver o público em uma experiência sensorial e emocionanteFoto: Divulgação
Emoção toma conta de Rio das Ostras com espetáculo da Paixão de Cristo na Concha Acústica
Encenação "A Última Ceia" reúne arte, fé e inclusão em apresentação gratuita nesta sexta-feira
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Abril Azul mobiliza autoridades e reforça políticas de inclusão em Arraial
Iluminação do pórtico e aniversário da Casa do Autista evidenciam avanço no atendimento e articulação entre secretarias
Medalha Sheila Atalla une homenagem e bastidores da política local na Câmara aldeense
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Fiscalização aperta cerco e retira vans irregulares das ruas em Rio das Ostras
Quatro veículos são lacrados após apresentarem problemas que colocavam passageiros em risco
Rio das Ostras moderniza saúde bucal e amplia atendimento com novos equipamentos
Rede municipal recebe cadeiras odontológicas, autoclaves e tecnologia que garante mais qualidade e agilidade no cuidado com os pacientes
Rio das Ostras conquista selo nacional e vira referência em alfabetização no país
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