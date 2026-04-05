População teve acesso a testes rápidos e orientações durante mobilização no Centro da cidadeFoto: Divulgação
Testagem gratuita e informação marcam mobilização contra o HIV em Rio das Ostras
Ação no Centro e programação ao longo de abril ampliaram acesso ao diagnóstico precoce e à prevenção
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Memória ganha cor: exposição resgata histórias e paisagens de Rio das Ostras
Mostra "Pinceladas do Tempo" abre as portas da memória afetiva da cidade com obras que unem arte, história e identidade local
Emoção toma conta de Rio das Ostras com espetáculo da Paixão de Cristo na Concha Acústica
Encenação "A Última Ceia" reúne arte, fé e inclusão em apresentação gratuita nesta sexta-feira
Abril Azul mobiliza autoridades e reforça políticas de inclusão em Arraial
Iluminação do pórtico e aniversário da Casa do Autista evidenciam avanço no atendimento e articulação entre secretarias
Medalha Sheila Atalla une homenagem e bastidores da política local na Câmara aldeense
Entre as mulheres homenageadas estão a jornalista Renata Cristiane, a médica Melania Hoffman e a deputada federal Laura Carneiro
Fiscalização aperta cerco e retira vans irregulares das ruas em Rio das Ostras
Quatro veículos são lacrados após apresentarem problemas que colocavam passageiros em risco
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