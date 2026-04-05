População teve acesso a testes rápidos e orientações durante mobilização no Centro da cidade - Foto: Divulgação

População teve acesso a testes rápidos e orientações durante mobilização no Centro da cidadeFoto: Divulgação

Publicado 05/04/2026 11:16

Rio das Ostras - Moradores de Rio das Ostras ganharam mais oportunidades de cuidar da saúde com uma mobilização voltada ao diagnóstico precoce do HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. A ação principal aconteceu na área central da cidade, mas o trabalho se estendeu ao longo de todo o mês de abril.

A iniciativa marcou o Dia Estadual do Diagnóstico Precoce do HIV, celebrado em 7 de abril, com atendimento direto ao público na Praça José Pereira Câmara. Durante o dia, equipes de saúde ofereceram testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites, além de distribuição de materiais informativos e insumos de prevenção.

O atendimento ocorreu de forma reservada, garantindo privacidade para quem buscou o serviço. A proposta foi facilitar o acesso ao diagnóstico e estimular a população a cuidar da própria saúde sem medo ou preconceito.

A mobilização contou com apoio de diferentes instituições, incluindo o Serviço de Atenção Especializada, a Pastoral da Aids e uma organização da sociedade civil, reforçando a importância do trabalho conjunto.

Ao longo do mês, as unidades de saúde também entraram na campanha, com oferta de testes, rodas de conversa e ações educativas. O objetivo foi ampliar o alcance da informação e incentivar a testagem regular.

A programação incluiu ainda um seminário voltado a profissionais e estudantes da área da saúde, com foco na prevenção, diagnóstico, tratamento e acolhimento de pessoas que vivem com HIV.

O diagnóstico precoce foi apontado como peça-chave no enfrentamento da doença, já que permite iniciar o tratamento rapidamente, melhora a qualidade de vida e reduz a transmissão.