Aula de samba reúne mulheres em atividade que mistura ritmo, técnica e bem-estarFoto: Divulgação
Samba no pé vira ferramenta de autoestima e expressão em Rio das Ostras
Oficina voltada para mulheres abre inscrições e une dança, saúde e empoderamento no Centro da cidade
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Ação no Centro e programação ao longo de abril ampliaram acesso ao diagnóstico precoce e à prevenção
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