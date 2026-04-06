Aula de samba reúne mulheres em atividade que mistura ritmo, técnica e bem-estar - Foto: Divulgação

Aula de samba reúne mulheres em atividade que mistura ritmo, técnica e bem-estarFoto: Divulgação

Publicado 06/04/2026 13:47

Rio das Ostras - A dança ganha novos significados em Rio das Ostras e se transforma em um espaço de liberdade, expressão e fortalecimento feminino. A oficina “Samba no Pé”, conduzida pela bailarina profissional Patrícia Leandra, a Paty Dancer, abriu inscrições e convida mulheres a explorarem o corpo e a confiança por meio do ritmo brasileiro.

As aulas acontecem no Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro, conhecido como Onda, sempre às terças-feiras, a partir das 18h. O curso oferece um pacote mensal e apresenta diferentes estilos, como samba no pé, gafieira e samba axé, com foco na prática e na evolução individual de cada participante.

Mais do que aprender passos, as alunas desenvolvem habilidades importantes para o dia a dia, como coordenação motora, postura e memória corporal. A proposta também valoriza o bem-estar físico e emocional, criando um ambiente acolhedor e de troca.

Com trajetória internacional e mais de uma década de atuação fora do país, Paty Dancer leva para a sala de aula uma experiência que vai além da técnica. Para ela, a dança é uma forma de ocupar espaços e fortalecer a identidade. “Cada aula é uma oportunidade de se expressar e se reconhecer. A dança começa antes mesmo da música”, afirma.

As inscrições podem ser feitas por WhatsApp ou pelas redes sociais da professora. A iniciativa amplia o acesso à cultura e reforça o papel da arte como instrumento de transformação social.