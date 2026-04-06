Candidatos procuram atendimento no Centro de Cidadania em busca de uma vaga no mercado de trabalho - Foto: Ilustração

Candidatos procuram atendimento no Centro de Cidadania em busca de uma vaga no mercado de trabalhoFoto: Ilustração

Publicado 06/04/2026 14:07

Rio das Ostras - Oportunidades de trabalho voltam ao radar de quem busca renda em Rio das Ostras. O Banco de Empregos do município iniciou a semana com 533 vagas abertas, contemplando desde funções operacionais até cargos mais especializados.

Entre as oportunidades disponíveis estão vagas para gestor financeiro, entregador, operador de caixa, jardineiro, servente de obras, vendedor e carpinteiro, com destaque para áreas que mantêm demanda constante na cidade. A diversidade de funções amplia as chances tanto para quem procura o primeiro emprego quanto para profissionais com experiência.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente no Centro de Cidadania, localizado no bairro Âncora. O atendimento ao público acontece de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. No período das 8h às 10h, o espaço é destinado exclusivamente ao atendimento de empresas, o que contribui para agilizar o encaminhamento dos candidatos.

Para participar, é necessário apresentar documento com foto, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência atualizado, currículo impresso e, se houver, certificados de qualificação.

A lista completa de vagas e os critérios exigidos para cada função podem ser consultados também pela internet, facilitando o acesso à informação e o planejamento dos candidatos.