Profissionais de saúde participam de oficina voltada ao desenvolvimento infantil e diagnóstico precoce - Foto: Divulgação

Profissionais de saúde participam de oficina voltada ao desenvolvimento infantil e diagnóstico precoceFoto: Divulgação

Publicado 06/04/2026 14:07

Rio das Ostras - O cuidado com os primeiros passos da infância ganhou reforço em Rio das Ostras com a qualificação de profissionais da rede pública de saúde. Médicos e enfermeiros participaram de uma oficina voltada à vigilância do desenvolvimento infantil e à identificação precoce de sinais de autismo, ampliando a capacidade de atendimento nas unidades básicas.

A capacitação abordou o uso do protocolo M-CHAT, ferramenta reconhecida para rastrear o Transtorno do Espectro Autista em crianças entre 16 e 30 meses. A proposta é tornar o olhar das equipes mais atento aos sinais iniciais, permitindo encaminhamentos mais rápidos e intervenções que podem fazer diferença no futuro das crianças.

A formação também destacou a importância do acompanhamento no primeiro ano de vida, fase considerada decisiva para o desenvolvimento neurológico, cognitivo e emocional. Nesse período, a observação vai além do crescimento físico e passa a incluir aspectos comportamentais e sociais.

Outro ponto tratado foi o monitoramento de crianças expostas à sífilis congênita, condição que pode trazer impactos no desenvolvimento se não acompanhada de forma adequada. O reforço na vigilância clínica busca reduzir riscos e garantir um cuidado mais completo desde os primeiros meses.

A iniciativa integra as ações do município relacionadas à conscientização sobre o autismo e fortalece a Atenção Primária como principal porta de entrada do sistema de saúde. Com equipes mais preparadas, a expectativa é ampliar o acesso a diagnósticos precoces e oferecer um atendimento mais humanizado às famílias.