Público deve lotar Costazul para acompanhar shows e celebrar os 34 anos da cidade - Foto: Divulgação

Público deve lotar Costazul para acompanhar shows e celebrar os 34 anos da cidadeFoto: Divulgação

Publicado 07/04/2026 13:03

Rio das Ostras - A cidade de Rio das Ostras entra em clima de festa e prepara três dias de celebração que prometem música, cultura e movimentação econômica. O aniversário de 34 anos do município será marcado por uma programação gratuita que reúne artistas locais e nomes conhecidos do cenário nacional.

A agenda acontece entre os dias 10 e 12 de abril, sempre a partir das 14h, com atividades concentradas na região de Costazul. O espaço deve receber moradores e turistas em uma mistura de ritmos que vai do samba ao sertanejo, passando pelo pagode e pela música baiana.

No dia 10, a abertura fica por conta da cantora Cida Garcia, com roda de samba. A programação segue com a apresentação da Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros e shows do grupo Nada Combinado e do cantor Mumuzinho. Ainda no primeiro dia, acontece a entrega de carteiras para guias de turismo e placas de Turismo Rural, em uma ação voltada ao fortalecimento do setor.

Já no dia 11, o clima continua com samba de Sandro Martins e shows de Thiago Yyoo e Tiee, que encerra a noite. No dia 12, a cantora Beta abre a programação, seguida por Marah e pelo sertanejo Felipe Araújo, responsável pelo encerramento da festa.

Além dos shows, a programação reforça o papel do turismo como motor da economia local. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pablo Kling, destacou que o evento foi planejado para gerar oportunidades e valorizar talentos da cidade. Segundo ele, a estrutura e os cachês contam com apoio da iniciativa privada e do Governo do Estado, o que amplia o alcance da festa sem impacto direto nos cofres públicos.

Com expectativa de grande público, o aniversário da cidade se consolida como um dos principais eventos do calendário local, unindo lazer, cultura e desenvolvimento.