Produção artesanal de Rio das Ostras ganha vitrine em feira que reúne artistas de todo o estado - Foto: Ilustração

Produção artesanal de Rio das Ostras ganha vitrine em feira que reúne artistas de todo o estadoFoto: Ilustração

Publicado 07/04/2026 13:04

Rio das Ostras - Os artistas de Rio das Ostras começam a ocupar novos espaços e ampliar horizontes fora do município. A participação na 18ª edição da Feira Rio Artes coloca o trabalho local em evidência e reforça o potencial criativo da cidade no cenário estadual.

A iniciativa leva ao evento peças produzidas por artesãos que passaram por um programa de mentoria voltado à valorização da identidade cultural. O resultado aparece em trabalhos que carregam características próprias da região, com técnicas diversas e forte ligação com a história e o cotidiano local.

A presença no evento, organizado na ExpoRio, no Rio de Janeiro, entre os dias 8 e 12 de abril, abre portas para mais do que exposição. O espaço reúne profissionais de áreas como moda, decoração, gastronomia e empreendedorismo, criando um ambiente de troca e oportunidades.

O estande contará com oficinas e palestras que ampliam o conhecimento dos participantes e do público. Entre os temas, estão técnicas artesanais, processos criativos e estratégias para transformar o artesanato em fonte de renda. A proposta vai além da venda de peças e busca fortalecer a profissionalização dos artistas.

A presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, Rosemarie Teixeira, destacou a importância da participação. “Esse tipo de evento valoriza o artista, cria conexões e fortalece a economia criativa, que hoje tem papel fundamental no desenvolvimento cultural e econômico”, afirmou.

Considerada uma das principais vitrines do setor no estado, a feira reúne milhares de profissionais e iniciativas ligadas à cultura. Para os artesãos de Rio das Ostras, a experiência representa visibilidade, aprendizado e a chance de transformar talento em novas oportunidades.