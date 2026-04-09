Sambaqui da Tarioba inspira formação que conecta passado e educação no presenteFoto: Divulgação
História que vem da terra ganha destaque no aniversário de Rio das Ostras
Formação online leva educadores e comunidade a uma imersão no Sambaqui da Tarioba e nas origens dos primeiros povos do Brasil
História viva vira sala de aula em celebração aos 34 anos de Rio das Ostras
Formação online destaca o Sambaqui da Tarioba e convida educadores a mergulhar nas origens do Brasil
Segurança reforçada para aniversário de Rio das Ostras mobiliza forças e mira pontos estratégicos
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Talento de Rio das Ostras cruza fronteiras e garante vaga em competição internacional
Com apenas 17 anos, atleta representa o Brasil no Panamá e se consolida como destaque do bodyboard nacional
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Planejamento do futuro entra em pauta e saneamento ganha força em Rio das Ostras
Diagnóstico técnico reúne especialistas e população para definir prioridades em água, esgoto e drenagem
Alerta ligado: vacinação contra sarampo e rubéola ganha reforço após casos no país
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