Sambaqui da Tarioba inspira formação que conecta passado e educação no presente - Foto: Divulgação

Sambaqui da Tarioba inspira formação que conecta passado e educação no presenteFoto: Divulgação

Publicado 09/04/2026 10:49

Rio das Ostras - O conhecimento sobre as origens do Brasil ganha novo fôlego em Rio das Ostras com uma proposta que mistura história, território e identidade local. A Trilha Formativa desenvolvida pelo Núcleo de Gestão Pedagógica coloca o Sambaqui da Tarioba no centro das discussões e convida educadores e a comunidade a revisitar os primeiros passos da ocupação humana na América.

A iniciativa integra a programação de aniversário de 34 anos do município, celebrado nesta sexta-feira, dia 10, e apresenta um conteúdo que vai além da sala de aula. Com o tema “Da Ocupação da América ao Sambaqui da Tarioba: um passeio pela história dos Povos Ágrafos no Brasil”, a formação já está disponível em formato online na plataforma da rede municipal de ensino.

O curso tem como público-alvo profissionais da educação, servidores da rede municipal e também moradores interessados em conhecer mais sobre a própria história. As inscrições seguem abertas por meio do site oficial da Secretaria de Educação.

A proposta valoriza formas de conhecimento que não dependem da escrita. Ao abordar os povos ágrafos, a trilha amplia o olhar sobre a construção da história e destaca a importância da cultura material, como artefatos e vestígios arqueológicos, para compreender o passado.

O Sambaqui da Tarioba aparece como peça-chave nesse processo. O sítio arqueológico é apresentado como fonte rica para entender modos de vida, organização social e práticas culturais dos primeiros grupos humanos que habitaram o território brasileiro.

Com carga horária de 10 horas, a formação também incentiva a criação de práticas pedagógicas mais conectadas com a realidade local. A ideia é aproximar o ensino da vivência dos alunos, tornando o aprendizado mais significativo e enraizado na própria cidade.

A iniciativa reforça o papel da educação como ponte entre passado e futuro, mostrando que conhecer a própria história é um passo importante para construir novos caminhos.