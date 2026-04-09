Sítio arqueológico inspira formação que conecta passado, território e educação - Foto: Divulgação

Sítio arqueológico inspira formação que conecta passado, território e educação Foto: Divulgação

Publicado 09/04/2026 10:49

Rio das Ostras - A história que antecede livros e registros escritos ganha espaço na formação de educadores em Rio das Ostras, que celebra seus 34 anos com uma proposta que une conhecimento, identidade e território. A trilha formativa sobre o Sambaqui da Tarioba convida profissionais e a comunidade a revisitar as origens dos primeiros povos que habitaram o Brasil.

A iniciativa, organizada pelo Núcleo de Gestão Pedagógica da rede municipal, apresenta o tema “Da Ocupação da América ao Sambaqui da Tarioba: um passeio pela história dos Povos Ágrafos no Brasil”. O conteúdo já está disponível em formato online, ampliando o acesso ao aprendizado.

A formação aborda a presença dos primeiros grupos humanos na América do Sul e valoriza as evidências não escritas, como artefatos e vestígios arqueológicos, fundamentais para compreender o passado. O Sambaqui da Tarioba aparece como peça central desse estudo, sendo reconhecido como um importante patrimônio histórico e cultural da região.

Com carga horária de 10 horas, a trilha busca incentivar práticas pedagógicas mais conectadas à realidade local. A proposta fortalece o ensino interdisciplinar e estimula educadores a trabalhar a história de forma mais próxima dos alunos, valorizando o território onde vivem.

Aberta a profissionais da educação e ao público em geral, a formação tem inscrições disponíveis em plataforma digital. A expectativa é ampliar o olhar sobre a construção do conhecimento histórico e reforçar a importância da preservação cultural.

A celebração do aniversário da cidade, neste contexto, ganha um significado ainda mais profundo ao destacar que conhecer o passado é essencial para construir o futuro.