Reunião define reforço no policiamento e estratégias para garantir tranquilidade durante o aniversário da cidade - Foto: Divulgação

Reunião define reforço no policiamento e estratégias para garantir tranquilidade durante o aniversário da cidade Foto: Divulgação

Publicado 09/04/2026 10:49

Rio das Ostras - Rio das Ostras se prepara para um fim de semana de grande movimentação com um esquema especial de segurança montado para o aniversário de 34 anos da cidade. A definição das ações ocorreu após uma reunião estratégica que alinhou reforço no policiamento e organização das forças que atuarão durante os dias de festa.

O encontro, realizado na terça-feira (7), reuniu representantes da área de segurança e do setor de turismo, além do comando regional da Polícia Militar. O foco principal foi garantir tranquilidade para moradores e visitantes durante o Rio das Ostras Festival, que acontece entre sexta-feira (10) e domingo (12), com shows gratuitos em Costazul.

Entre os pontos considerados prioritários está a região da Avenida Roberto Silveira, conhecida pela intensa concentração de bares, restaurantes e casas noturnas, especialmente durante grandes eventos. A expectativa é de aumento significativo no fluxo de pessoas, o que exige atenção redobrada das equipes de segurança.

O planejamento inclui reforço no efetivo policial, definição de rotas de patrulhamento e identificação de áreas consideradas sensíveis. A integração entre os órgãos permite atuação mais rápida e coordenada, com base em informações estratégicas e análise de dados.

A articulação também amplia a presença preventiva nas ruas, com o objetivo de evitar ocorrências e garantir que o público aproveite a programação com segurança. A atuação não se limita apenas aos dias de evento, mas reforça uma estratégia contínua voltada ao fortalecimento do turismo e da sensação de segurança no município.

Com a mobilização, a cidade busca assegurar um ambiente organizado, com circulação mais tranquila e resposta eficiente das equipes, acompanhando o ritmo de um dos períodos mais movimentados do calendário local.