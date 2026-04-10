Procon reforça orientações para evitar prejuízos em golpes aplicados pela internet - Foto: Reprodução

Procon reforça orientações para evitar prejuízos em golpes aplicados pela internet Foto: Reprodução

Publicado 10/04/2026 10:16

Rio das Ostras - O aumento dos golpes virtuais colocou consumidores de Rio das Ostras em estado de alerta e mobilizou o Procon a divulgar orientações práticas para evitar prejuízos. As fraudes mais comuns envolvem pedidos falsos de transferência via Pix, clonagem de contas de WhatsApp e mensagens que pressionam a vítima a agir rápido, sem tempo para checagem.

A coordenadoria aponta que criminosos exploram justamente a pressa e a confiança das pessoas. Idosos e usuários com pouca familiaridade com tecnologia aparecem entre os mais atingidos, mas qualquer pessoa pode ser alvo das abordagens.

Entre os principais cuidados, o órgão recomenda confirmar qualquer pedido de dinheiro por outro canal antes de realizar transferências. A orientação é simples: não confiar apenas em mensagens recebidas, mesmo quando parecem vir de conhecidos ou instituições financeiras.

Outro golpe frequente acontece por meio de ligações telefônicas que simulam números oficiais de bancos. Os criminosos informam supostas movimentações suspeitas e tentam induzir a vítima a fornecer dados pessoais ou realizar transferências. O Procon alerta que instituições financeiras não solicitam senhas ou operações desse tipo por telefone.

Também chama atenção o chamado golpe do Pix, no qual falsos comprovantes são enviados ou transferências são simuladas. Em alguns casos, o criminoso chega a fazer um depósito real e solicita a devolução para outra conta, criando um ciclo de fraude difícil de rastrear.

O órgão reforça que bancos têm responsabilidade na segurança das operações e devem agir diante de movimentações atípicas. Falhas na proteção ou demora na resposta não podem ser repassadas ao consumidor.

Em caso de golpe, a recomendação é procurar imediatamente o banco envolvido e registrar a ocorrência. O Procon também está disponível para receber denúncias e orientar os moradores. O atendimento pode ser feito presencialmente no Centro de Cidadania, no bairro Âncora, ou por WhatsApp.

A iniciativa busca ampliar a informação e reduzir o número de vítimas, em um cenário em que os crimes digitais se tornam cada vez mais sofisticados e frequentes no dia a dia.