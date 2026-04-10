Palco montado em Costazul recebe grandes atrações no fim de semana de aniversário da cidade - Foto: Reprodução

Palco montado em Costazul recebe grandes atrações no fim de semana de aniversário da cidadeFoto: Reprodução

Publicado 10/04/2026 10:57

Rio das Ostras - A comemoração pelos 34 anos de Rio das Ostras ganha ritmo e cor neste fim de semana com dois dias de programação musical gratuita. O Festival de Rio das Ostras segue neste sábado, dia 11, e domingo, dia 12 de abril, reunindo artistas de diferentes estilos e movimentando a cidade com shows em Costazul.

O sábado começa com uma roda de samba comandada por Sandro Martins, que abre a noite e convida o público a entrar no clima de festa. A partir das 20h, Thiago Yyoo assume o palco com um repertório marcado pela energia da axé music. Na sequência, o cantor Tiee encerra a noite com sucessos do pagode, consolidando uma programação voltada para quem gosta de música popular brasileira.

No domingo, dia 12, a programação continua com mais samba na voz da cantora Beta, responsável por abrir os shows. Em seguida, Marah traz influências da música baiana, mantendo o clima animado. O encerramento do festival fica por conta de Felipe Araújo, que sobe ao palco com sucessos do sertanejo e promete atrair grande público.

A estrutura montada em Costazul reforça a tradição do espaço como palco de grandes eventos e amplia o alcance da festa, que atrai moradores e turistas. A iniciativa também impulsiona a economia local, com reflexos diretos no comércio e na rede de serviços.

O festival integra a programação oficial de aniversário da cidade e reforça o investimento em cultura e turismo como motores de desenvolvimento.