Palco montado em Costazul recebe grandes atrações no fim de semana de aniversário da cidadeFoto: Reprodução
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