Evento no Teatro Municipal apresentou nova fase tecnológica com foco em agilidade no atendimento - Foto: Divulgação

Evento no Teatro Municipal apresentou nova fase tecnológica com foco em agilidade no atendimento Foto: Divulgação

Publicado 12/04/2026 10:14

Rio das Ostras - Rio das Ostras deu um passo decisivo rumo à modernização dos serviços públicos com o lançamento da plataforma Rio das Ostras Digital, apresentada em evento realizado no Teatro Municipal Joel Barcellos. A proposta central é simples e direta: aproximar o cidadão do atendimento, sem filas e sem deslocamentos desnecessários.

A nova ferramenta já nasce robusta, com mais de 70 serviços disponíveis, sendo 33 totalmente digitais. Entre as facilidades estão a emissão de documentos, agendamentos, consultas de tributos e acesso a serviços essenciais da rotina da população. A iniciativa aposta na tecnologia como aliada para tornar o atendimento mais rápido, organizado e acessível.

O sistema também permite ações práticas do dia a dia, como solicitação de manutenção de iluminação pública, localização de unidades de saúde e escolas por GPS, além de serviços voltados à educação, mobilidade e bem-estar animal. Tudo concentrado em um único ambiente digital.

Durante o lançamento, representantes da gestão destacaram que a plataforma faz parte de um conjunto de medidas voltadas à desburocratização e eficiência administrativa. A ideia é reduzir o tempo de espera, otimizar processos internos e oferecer mais autonomia ao cidadão.

Outro destaque é a integração com o aplicativo Colab, que já soma milhares de usuários e amplia o alcance dos serviços digitais no município. A adesão crescente mostra que a população começa a incorporar a tecnologia no dia a dia, utilizando os canais digitais para resolver demandas de forma mais prática.

A iniciativa marca uma mudança de cultura no serviço público local, que passa a investir em soluções inteligentes para melhorar a experiência do cidadão. A expectativa é que novas funcionalidades sejam incorporadas gradualmente, ampliando ainda mais o alcance da plataforma.