Lara Velho atua na produção cultural e fortalece projetos no interior do estado do Rio - Foto: Divulgação

Lara Velho atua na produção cultural e fortalece projetos no interior do estado do Rio Foto: Divulgação

Publicado 12/04/2026 10:14

Rio das Ostras - A produtora cultural Lara Velho consolida sua atuação no interior do estado do Rio ao ampliar projetos que conectam arte, economia e desenvolvimento regional. Com trajetória construída no audiovisual brasileiro, ela atua em frentes que envolvem cinema, televisão, teatro e iniciativas culturais, com foco na expansão de oportunidades fora dos grandes centros.

Filha dos atores Paulo César Peréio e Neila Tavares, Lara cresceu em meio aos bastidores da arte, experiência que influenciou sua formação profissional. Ao longo dos anos, estruturou carreira própria e passou a atuar também na gestão e curadoria de projetos culturais.

À frente da Terra Brasilis Produções e Filmes, desenvolve conteúdos diversos e aposta na pluralidade como estratégia para ampliar financiamento e circulação das produções. A atuação inclui ainda participação em projetos culturais ligados ao Sistema S em cidades como Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Silva Jardim, além da experiência na gestão pública.

No interior, a produtora aponta desafios relacionados à concentração de recursos nas capitais, mas destaca o potencial de crescimento da economia criativa. A proposta é fortalecer parcerias, formar público e ampliar o acesso a eventos culturais.

Entre os projetos, estão iniciativas já consolidadas, como festivais de música e cultura, e novas propostas em desenvolvimento. Em Casimiro de Abreu, a criação de uma Film Commission busca atrair produções audiovisuais e movimentar a economia local. Outro destaque é o projeto Salve São João, que reúne artistas da região em torno da conscientização sobre o uso da água.

A produtora também trabalha na estruturação de um festival de cinema com temática voltada a fenômenos extraterrestres e no fortalecimento de eventos literários, ampliando o alcance cultural e turístico da região.

A atuação no setor cultural, aliada à experiência em gestão, contribui para a criação de projetos que unem viabilidade econômica e impacto social, com foco na valorização da cultura no interior do estado.