Lara Velho atua na produção cultural e fortalece projetos no interior do estado do Rio Foto: Divulgação
Produtora leva força da cultura ao interior e amplia projetos no Norte Fluminense
Lara Velho aposta na economia criativa para integrar arte, desenvolvimento e geração de oportunidades na região
Costura vira oportunidade e transforma rotina de alunos em Rio das Ostras
Curso gratuito aposta no reaproveitamento de tecidos para gerar renda e estimular consciência sustentável
Produtora leva força da cultura ao interior e amplia projetos no Norte Fluminense
Lara Velho aposta na economia criativa para integrar arte, desenvolvimento e geração de oportunidades na região
Cidade celebra sua história com noite de homenagens e reconhecimento em Rio das Ostras
Sessão solene reúne autoridades, moradores e personalidades que ajudam a construir o desenvolvimento do município
Rio das Ostras lança plataforma digital e leva serviços públicos para a palma da mão
Novo sistema reúne mais de 70 atendimentos online e promete reduzir filas e burocracia
Daniele Martins reforça pré-candidatura e recebe apoio de Romário
Prefeito de Búzios, Alexandre Martins, também esteve presente ao encontro
Gabriela Azevedo reúne multidão ao assumir PL Mulher em Cabo Frio
Solenidade reuniu deputados federais, pré-candidato ao Governo do Estado e centenas de apoiadores em evento marcado por forte mobilização do grupo liderado pelo prefeito Dr. Serginho
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.