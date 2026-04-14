Clientes enfrentaram longas filas em agência bancária que acabou autuada por descumprir tempo de atendimento - Foto: Reprodução

Clientes enfrentaram longas filas em agência bancária que acabou autuada por descumprir tempo de atendimentoFoto: Reprodução

Publicado 14/04/2026 11:32

Rio das Ostras - Filas longas e espera que ultrapassou três horas levaram à autuação de uma agência do banco Santander no Centro de Rio das Ostras nesta segunda-feira, dia 13. A medida foi aplicada após fiscalização do Procon identificar descumprimento das regras que limitam o tempo de atendimento ao público.

A legislação estadual e municipal determina que o tempo máximo de espera em agências bancárias seja de até 30 minutos em condições normais. De acordo com o órgão de defesa do consumidor, a ação ocorreu após uma sequência de reclamações feitas por clientes que relataram demora excessiva e atendimento considerado inadequado.

Durante a vistoria, fiscais constataram irregularidades e formalizaram a autuação. Segundo o Procon, a prática fere não apenas normas específicas, mas também princípios básicos do Código de Defesa do Consumidor, como a prestação eficiente de serviços.

O coordenador de fiscalização do órgão destacou que as denúncias da população têm papel decisivo na atuação das equipes. Já a coordenação reforçou que situações como essa não serão toleradas e que penalidades podem ser aplicadas conforme a gravidade da infração.

A equipe de reportagem do Jornal O DIA tentou contato com a agência para comentar o caso, mas, até a publicação desta matéria, não houve retorno.

O Procon informou que as fiscalizações seguem em toda a cidade e orienta que consumidores registrem reclamações sempre que se sentirem prejudicados. O atendimento presencial ocorre no Centro de Cidadania, no bairro Âncora, além de canais digitais disponíveis para denúncias.