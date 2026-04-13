Material apreendido em duas ações reforça combate ao tráfico no município - Foto: Divulgação

Material apreendido em duas ações reforça combate ao tráfico no municípioFoto: Divulgação

Publicado 13/04/2026 11:59

Rio das Ostras - A Polícia Militar prendeu três homens por envolvimento com o tráfico de drogas em duas ações realizadas no sábado, dia 11, em bairros distintos de Rio das Ostras. As ocorrências aconteceram em Nova Esperança, durante a manhã, e em Nova Cidade, no período da tarde.

Na primeira ação, equipes do 32º BPM faziam patrulhamento em Nova Esperança quando identificaram um homem em atitude suspeita nas proximidades de uma escola. Segundo a polícia, o suspeito tentou se desfazer de materiais ao perceber a aproximação dos agentes. Durante as buscas, foram encontrados entorpecentes escondidos dentro da unidade, além de dinheiro e um telefone celular. O homem foi detido no local.

Já na segunda ocorrência, em Nova Cidade, os policiais receberam denúncia sobre indivíduos que estariam escondendo uma mochila em área de mata. Após buscas, os agentes localizaram dois suspeitos em um estabelecimento comercial, com drogas, dinheiro e aparelhos celulares.

Durante a verificação, a polícia identificou que um dos envolvidos possuía anotações criminais por tráfico e posse de drogas para uso pessoal.

Os três homens foram encaminhados para a 128ª Delegacia de Polícia, onde permaneceram presos. Todo o material apreendido foi apresentado na unidade para registro da ocorrência.