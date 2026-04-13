Motocicleta com irregularidades foi apreendida após abordagem policialFoto: Divulgação
Moto com placa encoberta leva homem à prisão em abordagem policial em Rio das Ostras
Condutor sem capacete chamou atenção de agentes e acabou autuado por adulteração de veículo
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