Motocicleta com irregularidades foi apreendida após abordagem policial - Foto: Divulgação

Motocicleta com irregularidades foi apreendida após abordagem policialFoto: Divulgação

Publicado 13/04/2026 11:59

Rio das Ostras - Um homem foi preso em Rio das Ostras, após ser flagrado conduzindo uma motocicleta sem capacete e com a placa parcialmente encoberta. A irregularidade chamou a atenção de policiais do 32º Batalhão da Polícia Militar, que realizaram a abordagem.

Durante a verificação, os agentes constataram que a situação configurava infração gravíssima e também crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O condutor foi detido no local.

A ocorrência foi encaminhada para a 128ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. Na unidade, também foi identificado que o homem possuía anotação criminal anterior pelo crime de ameaça.

A motocicleta ficou apreendida. O suspeito vai responder com base no Artigo 311 do Código Penal, que trata da adulteração de veículo automotor e prevê pena de até seis anos de prisão, além de multa.