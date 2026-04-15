Jovens buscam oportunidades em ação com mais de 100 vagas no shopping da cidade - Foto: Divulgação

Jovens buscam oportunidades em ação com mais de 100 vagas no shopping da cidadeFoto: Divulgação

Publicado 15/04/2026 10:47

Rio das Ostras - Estudantes e jovens em busca do primeiro passo no mercado de trabalho têm um encontro marcado com novas oportunidades em Rio das Ostras. O Shopping Plaza recebe, nesta terça-feira, 15, e quarta-feira, 16, uma ação do Centro de Integração Empresa-Escola que disponibiliza mais de 100 vagas de estágio, jovem aprendiz e também para pessoas com deficiência.

O atendimento acontece em um estande montado dentro do shopping, em um ponto de fácil acesso para quem circula pelo local. A proposta é simples e direta: aproximar empresas e candidatos, facilitando o cadastro e ampliando as chances de inserção profissional na região.

Nesta terça-feira, o atendimento segue até as 19h. Já na quarta-feira, a ação acontece das 10h às 16h. Para participar, basta comparecer ao local com documento oficial com foto e disposição para dar o primeiro passo na carreira.

A iniciativa chega como uma oportunidade concreta para quem busca experiência profissional e quer sair do papel. Em um cenário onde a qualificação e a prática fazem diferença, ações como essa encurtam caminhos e ajudam a transformar expectativa em realidade.

Além das vagas, o ambiente também favorece o contato direto com recrutadores, o que pode fazer a diferença no processo seletivo. Para muitos participantes, pode ser o início de uma trajetória profissional.