Público ocupa a orla de Costazul durante o Ostrascycle, que reúne motociclistas e fãs de rock em Rio das OstrasFoto: Divulgação
Três décadas de motores, música e movimento: Ostrascycle transforma Rio das Ostras em palco do rock
Evento celebra 30 anos com mais de 70 shows gratuitos, quatro palcos e expectativa de aquecer turismo e economia local
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Aniversário com bolo gigante e shows promete movimentar shopping em Rio das Ostras
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Feirão de estágios movimenta shopping e abre portas para jovens em Rio das Ostras
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