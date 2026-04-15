Público ocupa a orla de Costazul durante o Ostrascycle, que reúne motociclistas e fãs de rock em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Público ocupa a orla de Costazul durante o Ostrascycle, que reúne motociclistas e fãs de rock em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 15/04/2026 11:34

Rio das Ostras - Rio das Ostras entra no ritmo das motos e guitarras a partir desta quarta-feira, 15, com o início do Ostrascycle, encontro internacional de motociclistas que chega à marca de 30 anos em 2026. A cidade se transforma em um grande ponto de encontro para apaixonados por duas rodas, música e liberdade, reunindo moradores e visitantes em uma programação intensa até domingo, 19.

Com quase 200 horas de atrações, o evento oferece mais de 70 shows gratuitos distribuídos em quatro palcos montados na região de Costazul. A estrutura inclui espaços nas sedes dos motoclubes Jaguar do Asfalto e Ostradeiros, além de áreas na praia e no antigo camping, ampliando as opções para o público aproveitar diferentes estilos e ambientes.

A abertura acontece nesta quarta-feira, com apresentações a partir das 19h, marcando o início de uma agenda que mistura bandas locais e regionais em uma verdadeira maratona musical. Ao longo dos dias, o público encontra desde rock clássico até vertentes contemporâneas, em uma atmosfera que combina entretenimento, turismo e convivência.

Além da música, o Ostrascycle movimenta bares, restaurantes, hotéis e o comércio em geral. O evento se consolida como um dos principais atrativos fora da alta temporada, gerando impacto direto na economia e fortalecendo o setor de serviços da cidade.

A programação segue até domingo com atividades para diferentes públicos, incluindo espaços temáticos e áreas de convivência. A organização orienta que os interessados acompanhem os horários e atrações pelas redes oficiais do evento para aproveitar cada momento dessa edição histórica.