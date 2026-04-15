Ação com apoio de cães farejadores apreende drogas e detém dois suspeitos em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Ação com apoio de cães farejadores apreende drogas e detém dois suspeitos em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 15/04/2026 10:48

Rio das Ostras - Policiais militares desarticularam um esquema de venda de drogas que funcionava com divisão de funções em Rio das Ostras. A ação aconteceu na manhã de terça-feira, 14, na Estrada do Areal, no bairro Cidade Praiana, e terminou com um homem preso e um adolescente apreendido.

A operação reuniu equipes do 32º Batalhão da Polícia Militar e do Batalhão de Ações com Cães, após denúncia anônima indicar a atuação de dois suspeitos no local. Segundo as informações, um deles realizava a venda direta dos entorpecentes, enquanto o outro monitorava a movimentação da região para alertar sobre a presença policial.

Com base na denúncia, os agentes cercaram a área e conseguiram abordar a dupla. Durante a revista, foram encontradas cápsulas de cocaína, dois aparelhos celulares e dinheiro escondido de forma improvisada na roupa de um dos envolvidos.

A dinâmica da ação chamou atenção dos policiais, que identificaram uma estratégia comum no tráfico de rua, com divisão de tarefas para tentar evitar flagrantes.

Os dois foram encaminhados para a 128ª Delegacia de Polícia. O homem, que já possuía passagens anteriores por tráfico de drogas, permaneceu preso. O adolescente foi apreendido, e ambos vão responder por ato infracional e crime relacionado ao tráfico.

A operação reforça o papel das denúncias anônimas no combate ao crime e evidencia a atuação integrada das forças de segurança na cidade.