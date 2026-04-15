Bolo gigante e programação especial marcam aniversário do shopping na cidade - Foto: Divulgação

Bolo gigante e programação especial marcam aniversário do shopping na cidadeFoto: Divulgação

Publicado 15/04/2026 11:07

Rio das Ostras - Clientes de Rio das Ostras vão encontrar um clima de festa e atrações para todas as idades a partir desta quarta-feira, 16. O Shopping Plaza comemora dois anos de funcionamento com uma programação especial que mistura entretenimento, experiências interativas e novidades para o público.

A celebração segue até o sábado, 19, com shows ao vivo, teatro infantil e ações promocionais distribuídas ao longo dos dias. Um dos destaques é a produção de um bolo de três metros, preparado ao vivo no primeiro dia de evento e distribuído gratuitamente aos visitantes.

A agenda musical acontece sempre às 20h, na Vila Gourmet. A abertura fica por conta da cantora Beta, na quarta-feira, 16. Na quinta-feira, 17, o palco recebe o grupo As Florroseiras. Já na sexta-feira, 18, a animação segue com a banda Midnight Dreams. No sábado, 19, a programação ganha um tom especial para o público infantil, com o espetáculo As Princesas, às 15h.

Outro atrativo é a Cabine de Prêmios, que funciona de 16 a 19 de abril, das 15h às 21h. A ação permite que clientes cadastrados no programa de fidelidade participem de uma dinâmica divertida para conquistar brindes.

Além das comemorações, o empreendimento aproveita o momento para anunciar a chegada de novas operações, fortalecendo o setor gastronômico e ampliando as opções de compras e serviços.

A proposta é transformar o aniversário em uma experiência completa, reunindo lazer, consumo e convivência em um único espaço.