Escola na Cidade Praiana sofre depredação após invasão e passa por reparos para retomar atividades - Foto: Reprodução

Escola na Cidade Praiana sofre depredação após invasão e passa por reparos para retomar atividadesFoto: Reprodução

Publicado 16/04/2026 11:10

Rio das Ostras - A Escola Municipal Sebastião Loubach amanheceu marcada por destruição e silêncio no lugar do barulho das salas de aula. Localizada na Cidade Praiana, a unidade foi alvo de uma invasão criminosa na madrugada desta quarta-feira, 15, o que forçou a suspensão das aulas e mobilizou uma força-tarefa para recuperar o espaço.

A decisão de interromper as atividades partiu da equipe educacional, que priorizou a preservação do ambiente e a segurança de estudantes e profissionais. O objetivo é reorganizar a estrutura, avaliar os danos e preparar a escola para um retorno seguro.

Imagens e relatos que circularam nas redes sociais mostram vidros quebrados, sujeira espalhada e sinais evidentes de depredação. O cenário gerou indignação entre moradores e responsáveis, que acompanham de perto a situação e cobram respostas rápidas.

A reação foi imediata. Equipes atuaram na limpeza e nos primeiros reparos, enquanto a investigação foi iniciada pelas autoridades. Policiais da 128ª Delegacia de Polícia Civil estiveram no local para realizar perícia e coletar imagens de câmeras de segurança, que podem ajudar a identificar os responsáveis.

A segurança nas escolas também foi reforçada. A Guarda Municipal ampliou o patrulhamento nas unidades de ensino, em uma tentativa de evitar novos episódios e garantir tranquilidade à comunidade escolar.

O caso reforça um problema que vai além dos danos materiais. A depredação de um espaço educacional atinge diretamente o aprendizado, desorganiza a rotina e impacta crianças, professores e famílias. A escola, que deveria ser ambiente de acolhimento e construção de futuro, se transforma temporariamente em cenário de prejuízo coletivo.

A expectativa é de que, após a conclusão da perícia e dos ajustes necessários, as aulas sejam retomadas normalmente. Enquanto isso, as autoridades pedem a colaboração da população. Informações que possam contribuir com a identificação dos envolvidos podem ser repassadas aos órgãos de segurança.

A comunidade aguarda respostas e a volta à normalidade. Entre a revolta e a esperança, permanece o desejo de ver a escola novamente cheia de alunos, aprendizado e rotina restabelecida.