Novo secretário aposta em agilidade e planejamento para impulsionar o crescimento urbano da cidade - Foto: Divulgação

Novo secretário aposta em agilidade e planejamento para impulsionar o crescimento urbano da cidadeFoto: Divulgação

Publicado 17/04/2026 10:49

Rio das Ostras - Ricardo Carvalho assume o comando da área de licenciamento e urbanismo em Rio das Ostras com a missão de tornar mais ágil um dos setores mais estratégicos para o crescimento da cidade. A nomeação marca uma nova fase na gestão urbana, com foco em reduzir burocracias e estimular investimentos.

Com trajetória consolidada no serviço público, o arquiteto e urbanista chega à secretaria criada recentemente com o desafio de organizar processos, acelerar a análise de projetos e dar respostas mais rápidas à população e aos empreendedores. A pasta concentra funções essenciais como planejamento urbano, habitação popular, regularização fundiária e fiscalização de obras.

A proposta é tornar o município mais atrativo para novos investimentos, ao mesmo tempo em que amplia o acesso à moradia digna. A regularização de áreas e o avanço de projetos habitacionais também estão entre as prioridades, especialmente em regiões que aguardam soluções há anos.

Servidor de carreira desde 2010, Ricardo já conhece a estrutura municipal e acumula experiência em diferentes frentes da administração. Ele também atuou como subsecretário de Obras e construiu parte da carreira em cidades da Região Metropolitana, além de passagem pela área acadêmica.

O novo secretário destaca que a reorganização da pasta permite maior eficiência nos processos e impacto direto na economia local. Segundo ele, a expectativa é garantir análises técnicas mais rápidas, com critérios claros, fortalecendo a confiança de quem investe e precisa de segurança jurídica.

A criação da secretaria integra um conjunto de mudanças administrativas recentes, que buscam modernizar a gestão pública e aproximar serviços das demandas reais da população. A expectativa é que, com planejamento e organização, o crescimento urbano ocorra de forma mais equilibrada e sustentável.

Para a cidade, o desafio agora passa por transformar planejamento em resultados concretos, com obras saindo do papel, moradias regularizadas e mais oportunidades surgindo para quem vive e trabalha no município.