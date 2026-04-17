Novo secretário aposta em agilidade e planejamento para impulsionar o crescimento urbano da cidadeFoto: Divulgação
Novo secretário assume urbanismo em Rio das Ostras com promessa de destravar obras e atrair investimentos
Arquiteto com mais de 40 anos de experiência chega para acelerar licenças, ampliar habitação e modernizar a gestão urbana
Cirurgias de mama passam a ser feitas em Rio das Ostras e encurtam caminho até o diagnóstico
Novo serviço no Hospital Municipal reduz espera, evita deslocamentos e amplia cuidado com a saúde da mulher
Novo secretário assume urbanismo em Rio das Ostras com promessa de destravar obras e atrair investimentos
Arquiteto com mais de 40 anos de experiência chega para acelerar licenças, ampliar habitação e modernizar a gestão urbana
Pressão aumenta contra concessionária após série de falhas no fornecimento de energia em Rio das Ostras
Ação conjunta com o Ministério Público cobra soluções urgentes, investimentos e compensação aos consumidores prejudicados
Cabo Frio reúne lideranças em defesa dos royalties do Rio de Janeiro
Encontro, nesta quinta-feira (16), reuniu prefeitos, consórcios e lideranças políticas em debate de estratégias para evitar perdas. Estado e municípios produtores podem perder até R$ 24 bi anuais caso STF autorize redistribuição dos recursos
Vandalismo em escola mobiliza ação emergencial e adia aulas em Rio das Ostras
Unidade na Cidade Praiana é alvo de invasão durante a madrugada e passa por reparos para garantir retorno seguro dos alunos
Flagrante na madrugada termina com prisão por tráfico em Rio das Ostras
Suspeito com passagens anteriores é detido após ação da PM; drogas e dinheiro estavam escondidos em beco no Nova Esperança
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.