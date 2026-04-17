Agentes organizam trânsito em Costazul para garantir segurança durante o Ostrascycle - Foto: Divulgação

Agentes organizam trânsito em Costazul para garantir segurança durante o OstrascycleFoto: Divulgação

Publicado 17/04/2026 11:00

Rio das Ostras - O esquema especial de trânsito e segurança já está em prática para garantir a circulação segura durante o Ostrascycle 2026, em Rio das Ostras. A mobilização começa às 17h desta quinta-feira (16), e segue até a meia-noite de domingo (19), com interdições em pontos estratégicos de Costazul, principal área de concentração do evento que promete atrair milhares de visitantes.

A operação envolve agentes da Guarda Municipal, equipes de trânsito e apoio direto à Polícia Militar. O objetivo é organizar o fluxo de veículos, reduzir riscos de acidentes e dar mais tranquilidade ao público que vai ocupar ruas e avenidas da região ao longo dos dias de programação.

O planejamento inclui bloqueios em cruzamentos importantes, como trechos da Avenida Governador Roberto Silveira, Travessa 5, Travessa 7, Travessa 12, além de vias como Rua Antônio Rolim, Rua Carlos A. Carvalho, Rua Alexon C. da Silva e Avenida Heleno Nunes. A circulação será controlada com sinalização e presença constante de agentes orientando motoristas.

A Defesa Civil também entra em ação durante todo o período, com equipes de prontidão para atender qualquer ocorrência. Já o Centro de Comando e Controle da Guarda Municipal permanece ativo 24 horas no local, monitorando a movimentação e auxiliando na tomada de decisões em tempo real.

A estrutura reforçada busca evitar transtornos e garantir que moradores, comerciantes e visitantes possam aproveitar o evento com segurança. A recomendação é que motoristas redobrem a atenção, respeitem as interdições e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas.

O Ostrascycle se consolidou como um dos maiores encontros de motociclistas do estado, reunindo música, turismo e movimentando a economia local. Com isso, o cuidado com a mobilidade urbana se torna peça-chave para o sucesso da programação.