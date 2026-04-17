Agentes organizam trânsito em Costazul para garantir segurança durante o OstrascycleFoto: Divulgação
Trânsito muda e segurança é reforçada para receber multidão no Ostrascycle 2026
Interdições em Costazul começam nesta quinta e seguem até domingo com esquema especial para pedestres e motoristas
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Pressão aumenta contra concessionária após série de falhas no fornecimento de energia em Rio das Ostras
Ação conjunta com o Ministério Público cobra soluções urgentes, investimentos e compensação aos consumidores prejudicados
Cirurgias de mama passam a ser feitas em Rio das Ostras e encurtam caminho até o diagnóstico
Novo serviço no Hospital Municipal reduz espera, evita deslocamentos e amplia cuidado com a saúde da mulher
Novo secretário assume urbanismo em Rio das Ostras com promessa de destravar obras e atrair investimentos
Arquiteto com mais de 40 anos de experiência chega para acelerar licenças, ampliar habitação e modernizar a gestão urbana
Prefeitos se unem para defender royalties e alertam para impacto direto na população
Encontro estratégico reúne municípios produtores diante de julgamento decisivo no STF sobre divisão dos recursos do petróleo
Cabo Frio reúne lideranças em defesa dos royalties do Rio de Janeiro
Encontro, nesta quinta-feira (16), reuniu prefeitos, consórcios e lideranças políticas em debate de estratégias para evitar perdas. Estado e municípios produtores podem perder até R$ 24 bi anuais caso STF autorize redistribuição dos recursos
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