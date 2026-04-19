Manuella Giacomassi conquista bronze no Pan-Americano e leva nome de Rio das Ostras ao cenário internacional

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio das Ostras - A jovem atleta Manuella Giacomassi colocou Rio das Ostras no pódio internacional e voltou do Panamá com uma conquista que carrega talento, disciplina e história. Aos 17 anos, ela garantiu a medalha de bronze no Campeonato Pan-Americano de Bodyboarding, realizado na quinta-feira, dia 16 de abril, sendo a única representante do Estado do Rio de Janeiro na competição.
Natural da cidade, Manuella constrói uma trajetória sólida nas ondas e já coleciona resultados expressivos no cenário nacional. A atleta é atual campeã brasileira na categoria Sub-18 e vice-campeã na Open, além de ter conquistado recentemente o primeiro lugar na categoria Open do Circuito Brasileiro de Bodyboard 2026, na etapa do Ceará, e a segunda colocação na Sub-18 na mesma disputa.
A convocação para defender o Brasil veio por meio do Comitê Olímpico Brasileiro, em parceria com a Confederação Brasileira de Surf, o que reforça o reconhecimento do desempenho da atleta em nível nacional. No Panamá, Manuella enfrentou competidoras de alto nível e conseguiu subir ao pódio, consolidando seu nome entre os destaques da modalidade.
Integrante de um projeto esportivo desenvolvido no município, a jovem representa o avanço do incentivo ao esporte de base e o surgimento de novos talentos. A conquista internacional amplia a visibilidade da atleta e evidencia o potencial do bodyboarding praticado na região.