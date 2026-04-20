Material apreendido durante a abordagem foi apresentado na delegacia de Rio das OstrasFoto: Divulgação
Homem com extensa ficha criminal é preso com drogas e dinheiro em Rio das Ostras
Ação do 32º BPM no Nova Esperança localiza suspeito após denúncia e reforça combate ao tráfico na cidade
Movimentação suspeita em bar termina com prisão e apreensão de arma na madrugada
Homem tenta esconder revólver ao notar viatura, mas acaba detido por porte ilegal
Cerco policial termina com prisão e apreensão de drogas no Âncora
Ação do 32º BPM flagra suspeito com entorpecentes, dinheiro e motocicleta após tentativa de fuga
Homem com extensa ficha criminal é preso com drogas e dinheiro em Rio das Ostras
Ação do 32º BPM no Nova Esperança localiza suspeito após denúncia e reforça combate ao tráfico na cidade
Torresmofest chega pela primeira vez e mistura sabor, rock e lazer na Costa do Sol
Festival gratuito reúne mais de 25 estandes gastronômicos e shows com tributos a grandes nomes da música entre os dias 23 e 26 de abril
Bloco da Diversidade transforma domingo em festa de inclusão e alegria no Centro
Evento gratuito na Concha Acústica resgata clima de Carnaval com música, acessibilidade e respeito às diferenças
Talento de 17 anos brilha no Panamá e conquista bronze no Pan-Americano de Bodyboarding
Manuella Giacomassi representa o Rio de Janeiro sozinha e reforça força da nova geração no esporte
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.