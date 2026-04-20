Material apreendido durante a abordagem foi apresentado na delegacia de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Material apreendido durante a abordagem foi apresentado na delegacia de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 20/04/2026 11:19

Rio das Ostras - A denúncia anônima levou policiais direto ao suspeito e terminou com mais uma prisão por tráfico em Rio das Ostras. Um homem com histórico criminal foi detido no sábado, dia 18, no bairro Nova Esperança, após ser flagrado com entorpecentes e dinheiro em espécie.

A equipe do 32º BPM seguiu até a região próxima ao estádio do bairro após receber informações sobre um ponto de esconderijo de drogas. Durante as buscas, os agentes identificaram o suspeito circulando de bicicleta pela área, comportamento que chamou a atenção e motivou a abordagem.

Na revista, os policiais encontraram porções de drogas, dinheiro e um aparelho celular. O material foi apreendido no local e o homem conduzido para a 128ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.

Segundo a polícia, o suspeito possui 13 anotações criminais anteriores, incluindo registros por tráfico, associação para o tráfico, violência doméstica, ameaça e porte ilegal de arma de fogo. Ele permaneceu preso com base nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas.

A ocorrência reforça o impacto das denúncias da população no enfrentamento ao tráfico e na atuação das forças de segurança nos bairros da cidade.