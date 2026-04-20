Material apreendido e motocicleta usada na tentativa de fuga foram levados para a delegacia - Foto: Divulgação

Material apreendido e motocicleta usada na tentativa de fuga foram levados para a delegaciaFoto: Divulgação

Publicado 20/04/2026 11:19

Rio das Ostras - A movimentação suspeita em uma área conhecida pelo tráfico terminou com um homem preso e uma carga de drogas apreendida na tarde de domingo, dia 19, no bairro Âncora, em Rio das Ostras. A ação foi realizada por equipes do 32º BPM, que atuaram após denúncia sobre venda de entorpecentes na região.

Os policiais chegaram ao local indicado e identificaram dois homens tentando deixar a área em uma motocicleta. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos aceleraram e tentaram fugir, o que motivou a montagem de um cerco com apoio de equipes da Moto Patrulha.

A estratégia resultou na captura de um dos envolvidos. Durante a abordagem, os agentes encontraram 88 tiras de maconha, 22 tubos de cocaína, R$ 420 em dinheiro, além de um caderno com anotações relacionadas à atividade do tráfico. A motocicleta utilizada na fuga também foi apreendida.

De acordo com a polícia, o suspeito admitiu participação na venda de drogas na localidade. Ele possui registros anteriores por crimes semelhantes, o que reforça o histórico de envolvimento com o tráfico.

A ocorrência foi encaminhada para a 123ª Delegacia de Polícia, onde o homem permaneceu preso com base nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, que tratam de tráfico e associação para o tráfico.

A ação integra o trabalho de repressão ao crime na cidade e reforça a atuação das forças de segurança em áreas apontadas como pontos de venda de entorpecentes.