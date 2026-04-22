Autora resgata lembranças ao lado do avô em obra que mistura literatura, arte manual e trilha sonora - Foto: Divulgação

Autora resgata lembranças ao lado do avô em obra que mistura literatura, arte manual e trilha sonoraFoto: Divulgação

Publicado 22/04/2026 10:18

Rio das Ostras - Rio das Ostras abre espaço para a emoção e a criatividade com o lançamento do livro Olha o Trem, que chega ao público neste sábado (25), às 15h30, na Casa de Cultura Bento Costa Júnior. A autora Adriana Izidoro convida leitores de todas as idades para uma tarde que une literatura, música e contação de histórias.

A obra nasce de uma lembrança simples, mas carregada de significado: um passeio de trem vivido na infância ao lado do avô. A partir dessa memória, a autora constrói uma narrativa sensível, que transforma afeto em palavras e imagens, despertando identificação e emoção.

O livro chama atenção pelo cuidado artesanal em cada detalhe. As ilustrações foram produzidas com técnicas como bordado, patchwork e aplicações feitas à mão, inspiradas em uma antiga estação ferroviária que serviu de cenário para a história. O resultado é um trabalho que ultrapassa a leitura tradicional e se aproxima de uma experiência artística completa.

Outro diferencial está na trilha sonora integrada à obra. Por meio de um recurso digital, o leitor pode acessar músicas que acompanham a narrativa, ampliando a imersão e criando uma conexão ainda mais profunda com o enredo.

Publicado por editora independente e viabilizado por incentivo cultural, o projeto reforça a força da produção local e o papel da arte como instrumento de memória e transformação. O evento é aberto ao público e promete reunir leitores, educadores e apreciadores da cultura em um encontro marcado pela sensibilidade.