Serviços essenciais continuam funcionando durante os feriados em Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Serviços essenciais continuam funcionando durante os feriados em Rio das OstrasFoto: Ilustração

Publicado 20/04/2026 12:51

Rio das Ostras - Os feriados de Tiradentes e São Jorge, junto ao ponto facultativo, vão modificar a rotina dos serviços públicos em Rio das Ostras nesta semana. Nos dias 21, 23 e 24 de abril, não haverá atendimento nos setores administrativos, que retomam o funcionamento na semana seguinte.

Apesar da suspensão nesses setores, os serviços considerados essenciais continuam operando normalmente. Na saúde, o atendimento de urgência e emergência segue 24 horas por dia no hospital municipal, na UPA e no pronto-socorro, incluindo as emergências pediátrica e obstétrica. O serviço de resgate também permanece ativo durante todo o período.

As Unidades Básicas de Saúde e as Unidades de Saúde da Família ficam fechadas nos dias de feriado e ponto facultativo.

Na área de segurança, o atendimento será mantido sem interrupção, com equipes atuando em regime de plantão para atender ocorrências e prestar orientações à população.

Os espaços culturais funcionam com horários especiais durante os dias de folga, enquanto parques e pontos turísticos seguem abertos normalmente, das 9h às 16h, oferecendo opções de lazer para moradores e visitantes.