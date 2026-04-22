Audiência pública reúne técnicos e moradores para apresentação dos dados fiscais do município - Foto: Divulgação

Audiência pública reúne técnicos e moradores para apresentação dos dados fiscais do municípioFoto: Divulgação

Publicado 22/04/2026 10:18

Rio das Ostras - Rio das Ostras coloca as contas públicas em debate aberto e chama a população para acompanhar de perto como o dinheiro foi aplicado nos primeiros meses de 2026. O município realiza, na quarta-feira (29), o 64º Fórum Municipal de Planejamento e Orçamento, com foco na apresentação e avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre.

O encontro acontece na Câmara Municipal de Rio das Ostras, das 9h às 12h, e reúne técnicos da área econômica para detalhar receitas, despesas e resultados da gestão orçamentária. A proposta é tornar os números mais acessíveis e permitir que a população compreenda como os recursos públicos foram utilizados.

Durante a audiência, representantes da área fazendária apresentam relatórios completos que mostram o desempenho financeiro do município, apontando avanços, desafios e o equilíbrio das contas. A iniciativa segue as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina a prestação de contas periódica como forma de garantir transparência e controle social.

Mais do que uma obrigação legal, o fórum se consolida como espaço de diálogo entre gestão e sociedade. Moradores têm a oportunidade de acompanhar dados oficiais, tirar dúvidas e entender como decisões orçamentárias impactam diretamente serviços essenciais no dia a dia.

A abertura das informações reforça a importância da participação popular no acompanhamento das finanças públicas e fortalece o compromisso com uma gestão mais transparente e responsável.