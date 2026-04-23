Estrutura equipada começa atendimentos com foco em reduzir fila e garantir acesso à saúde ocular - Foto: Divulgação

Estrutura equipada começa atendimentos com foco em reduzir fila e garantir acesso à saúde ocular Foto: Divulgação

Publicado 23/04/2026 12:12

Rio das Ostras - Rio das Ostras recebe um reforço direto na área da saúde ocular com a chegada da unidade móvel do programa Agora Tem Especialistas. A carreta de oftalmologia inicia os atendimentos neste sábado (25), com pacientes previamente agendados, e permanece no município por 30 dias com estrutura completa para consultas, exames e cirurgias.

Instalada na Avenida Nossa Senhora da Conceição, no bairro Village, em frente à Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), a unidade funciona das 8h às 17h. O objetivo principal é reduzir a fila de espera por atendimentos oftalmológicos e ampliar o acesso da população aos serviços especializados pelo Sistema Único de Saúde.

Com centro cirúrgico, consultórios, farmácia e área de acolhimento, a carreta tem capacidade para realizar mais de 500 atendimentos entre consultas e exames, além de cerca de 1.100 cirurgias de catarata. O atendimento segue critérios definidos pela regulação municipal, priorizando pacientes que já aguardam na fila, especialmente aqueles com diagnóstico ou suspeita da doença.

Após o lançamento, os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, exceto feriados. A organização busca garantir fluxo eficiente e atendimento humanizado, respeitando a ordem de espera e as condições clínicas dos pacientes.

A iniciativa integra uma estratégia nacional coordenada pelo Ministério da Saúde, que aposta em unidades móveis, mutirões e ampliação da assistência para diminuir o tempo de espera por procedimentos especializados em todo o país.

Para quem aguarda atendimento, a chegada da carreta representa mais do que um serviço. É a chance de recuperar a visão, retomar a rotina e enxergar novas possibilidades no dia a dia.