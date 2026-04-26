Caso de agressão coletiva termina em morte e mobiliza investigação policial em Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Caso de agressão coletiva termina em morte e mobiliza investigação policial em Rio das OstrasFoto: Ilustração

Publicado 26/04/2026 20:51

Rio das Ostras - Um homem de 33 anos perdeu a vida após uma sequência de agressões no bairro Âncora, em Rio das Ostras, na madrugada deste domingo (26). O caso gerou comoção entre moradores da região e acendeu o alerta sobre episódios de violência coletiva.

A vítima, identificada como Devair da Silva Delfim Neto, foi atacada por várias pessoas em circunstâncias ainda não esclarecidas. Após as agressões, ele recebeu socorro de populares e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro.

Devido à gravidade dos ferimentos, houve transferência para uma unidade hospitalar, mas o homem não resistiu e morreu pouco depois de dar entrada. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Macaé.

A ocorrência foi registrada na delegacia de plantão, que ficará responsável pela investigação. Até o momento, não há informações oficiais sobre suspeitos ou a motivação do crime.

O episódio reforça a preocupação de moradores com a segurança na localidade e destaca a importância de apuração rigorosa para identificar os responsáveis.